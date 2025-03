Caso Vitória: confissão de Maicol pode antecipar reconstituição do crime em Cajamar (SP) Movimentação policial sugere reconstituição iminente dos últimos momentos de Vitória Regina Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 13h03 (Atualizado em 18/03/2025 - 13h03 ) twitter

Caso Vitória: polícia deve fazer reconstituição do crime após confissão de Maicol

Após a confissão de Maicol durante a madrugada desta terça-feira (18), as autoridades se preparam para realizar a reconstituição do crime que matou Vitória Regina. A expectativa é que o suspeito seja levado aos locais-chave, incluindo o ponto de ônibus onde Vitória foi vista pela última vez com vida.

Embora inicialmente prevista para a tarde, a intensa movimentação na delegacia de Cajamar (SP), com a chegada de viaturas do DEMACRO e do Grupo de Operações Especiais, sugere que a reconstituição pode ocorrer mais cedo.

Ontem à tarde, houve grande movimentação na delegacia devido à presença da família de Vitória após rumores sobre a confissão de Maicol. A qualquer momento, atualizações sobre o caso poderão ser divulgadas.

