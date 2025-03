Caso Vitória: laudo preliminar aponta que jovem foi abusada, torturada e estrangulada Hoje em Dia|Do canal Hoje em Dia no YouTube 12/03/2025 - 14h00 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um laudo preliminar apontou que Vitória Regina, jovem de 17 anos encontrada morta em Cajamar (SP), foi abusada sexualmente e morta por estrangulamento. A polícia deve realizar uma nova perícia na casa que pode ter sido usada como cativeiro da adolescente. No local, foi encontrado sangue na porta do banheiro e perto do vaso sanitário. O imóvel pertence a Maicol, um dos principais suspeitos de envolvimento no crime. Ele está preso desde sábado (8). Alguns elementos levaram ele para a prisão: Maicol mentiu no depoimento e uma busca suspeita feita em seu celular foi encontrada. O advogado da família de Vitória, Fábio Costa, foi até o Hoje em Dia e falou sobre os avanços na investigação.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

‌



https://www.instagram.com/hojeemdia/

https://twitter.com/hojeemdia

‌



https://www.threads.net/@hojeemdia

https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

‌



https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia