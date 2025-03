Caso Vitória: polícia deve fazer reconstituição do crime após confissão de Maicol Hoje em Dia|Do canal Hoje em Dia no YouTube 18/03/2025 - 12h19 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h06 ) twitter

Após a confissão de Maicol durante a madrugada desta terça (18), as autoridades estão se preparando para realizar a reconstituição do crime que matou a jovem Vitória Regina. A expectativa é que a polícia leve o suspeito até os locais-chave, incluindo o ponto de ônibus onde Vitória foi vista pela última vez com vida. Apesar da informação inicial de que a reconstituição ocorreria à tarde, a movimentação intensa na delegacia de Cajamar (SP), com a chegada de viaturas do DEMACRO e do Grupo de Operações Especiais, sugere que a reconstituição pode ser iniciada mais cedo.

