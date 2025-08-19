Casos de queimaduras em crianças no Brasil preocupam especialistas Quase cinco ocorrências diárias em menores de 14 anos são registradas Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 12h33 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h33 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Brasil registra quase cinco casos diários de queimaduras em crianças até 14 anos.

Incidentes ocorrem principalmente em casa, com líquidos quentes e superfícies aquecidas.

Hospital de São Mateus recomenda manter crianças longe do fogão e produtos perigosos.

Conscientização e medidas preventivas são fundamentais para evitar queimaduras graves.

O Brasil tem registrado um aumento significativo nos casos de queimaduras em crianças de até 14 anos, com quase cinco ocorrências diárias, segundo dados do Ministério da Saúde. Esses acidentes ocorrem principalmente no ambiente doméstico, envolvendo líquidos quentes, produtos inflamáveis e contato com superfícies aquecidas.

A recuperação varia conforme a profundidade das lesões, com tratamentos que podem incluir enxertos de pele. A conscientização e a adoção de medidas preventivas são essenciais para evitar esses trágicos acidentes.

Qual é a preocupação atual relacionada a queimaduras em crianças no Brasil?

O Brasil tem registrado um aumento significativo nos casos de queimaduras em crianças de até 14 anos, com quase cinco ocorrências diárias, segundo dados do Ministério da Saúde.

Onde ocorrem, geralmente, os acidentes de queimaduras com crianças?

Esses acidentes ocorrem principalmente no ambiente doméstico, envolvendo líquidos quentes, produtos inflamáveis e contato com superfícies aquecidas, com a maioria dos incidentes ocorrendo na cozinha.

‌



Que medidas os especialistas recomendam para prevenir queimaduras em crianças?

Os especialistas recomendam manter as crianças afastadas do fogão, posicionar cabos de panela para dentro e guardar produtos perigosos fora do alcance dos pequenos.

Como varia o tratamento para queimaduras em crianças?

A recuperação varia conforme a profundidade das lesões, com tratamentos que podem incluir enxertos de pele. A conscientização e a adoção de medidas preventivas são essenciais para evitar esses trágicos acidentes.

Levantamento aponta quase cinco casos diários em menores de 14 anos

