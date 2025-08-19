Casos de queimaduras em crianças no Brasil preocupam especialistas
Quase cinco ocorrências diárias em menores de 14 anos são registradas
O Brasil tem registrado um aumento significativo nos casos de queimaduras em crianças de até 14 anos, com quase cinco ocorrências diárias, segundo dados do Ministério da Saúde. Esses acidentes ocorrem principalmente no ambiente doméstico, envolvendo líquidos quentes, produtos inflamáveis e contato com superfícies aquecidas.
A recuperação varia conforme a profundidade das lesões, com tratamentos que podem incluir enxertos de pele. A conscientização e a adoção de medidas preventivas são essenciais para evitar esses trágicos acidentes.
