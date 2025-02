Celso Zucatelli registra pôr do sol ao lado dos filhos de quatro patas Com sua tropa de “doguinhos”, o apresentador do Hoje em Dia encantou internautas; confira! Novidades|Do R7 15/01/2025 - 14h10 (Atualizado em 15/01/2025 - 17h06 ) twitter

Zucatelli curte o pôr do sol acompanhado de seus filhinhos de quatro patas Reprodução/Instagram

Amante dos bichinhos, o apresentador do Hoje em Dia, Celso Zucatelli, sempre faz questão de registrar momentos de pura interação com seus doguinhos. Desta vez, ele postou em suas redes sociais um registro assistindo ao pôr do sol ao lado da divertida tropa canina.

No vídeo, Zuca se diverte com Mandioca, Paçoca, Cafezinho, Hambúrguer e Banana Nanica. No jardim, os pets correm e brincam, enquanto ele comemora: “Esperando com eles o pôr do sol!”.

A cena empolgou os seguidores: “Sempre em boas companhias”, declarou uma fã de Zucatelli nos comentários.

Teve também quem se derreteu pelos dogs: ‘Que fofos seus cachorrinhos!”, escreveu outra.

‌



E não pense que apenas Zuca é famoso por estar todos os dias na tela da RECORD, o cãozinho Paçoca tem até mesmo um fã clube: “Paçoquinha, meu ursinho de pelúcia. Amo”, elogiou uma internauta.

Confira o vídeo:

‌



O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, às 10h na RECORD.