Centro em SP transforma cães agressivos em companheiros equilibrados
Julinho Casares mostra como técnicas ajudam na recuperação dos animais
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, um centro de treinamento especializado está transformando cães agressivos em companheiros equilibrados. Durante uma visita ao local, Julinho Casares acompanhou o trabalho do adestrador Felipe Fonseca, que explica que a agressividade nos cães muitas vezes resulta da falta de regras e limites impostos pelos donos.
Fonseca demonstra técnicas que incluem alimentação controlada e imposição de limites para melhorar o comportamento dos pets. Ele enfatiza que a reabilitação dos cães geralmente dura entre 30 a 70 dias e depende do envolvimento dos donos após o retorno dos animais para casa.
Um exemplo notável é o caso de Spike, um bulldog francês que enfrentou problemas de agressividade. A história ilustra os desafios enfrentados pelos donos e como as técnicas do centro podem ajudar na convivência harmoniosa com os animais. Fonseca ressalta que a reabilitação é um compromisso contínuo para garantir o progresso dos cães.
