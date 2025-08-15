Centro em SP transforma cães agressivos em companheiros equilibrados Julinho Casares mostra como técnicas ajudam na recuperação dos animais Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 12h10 (Atualizado em 15/08/2025 - 12h10 ) twitter

Em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, um centro de treinamento especializado está transformando cães agressivos em companheiros equilibrados. Durante uma visita ao local, Julinho Casares acompanhou o trabalho do adestrador Felipe Fonseca, que explica que a agressividade nos cães muitas vezes resulta da falta de regras e limites impostos pelos donos.

Fonseca demonstra técnicas que incluem alimentação controlada e imposição de limites para melhorar o comportamento dos pets. Ele enfatiza que a reabilitação dos cães geralmente dura entre 30 a 70 dias e depende do envolvimento dos donos após o retorno dos animais para casa.

Um exemplo notável é o caso de Spike, um bulldog francês que enfrentou problemas de agressividade. A história ilustra os desafios enfrentados pelos donos e como as técnicas do centro podem ajudar na convivência harmoniosa com os animais. Fonseca ressalta que a reabilitação é um compromisso contínuo para garantir o progresso dos cães.

