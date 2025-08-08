Chef ensina nhoque à la cachaça com toque brasileiro

Chef Guga Rocha visita o restaurante de Beatriz Limoni em São Paulo.
Receita de nhoque à la cachaça substitui batata por ricota e vodca por cachaça.
A massa do nhoque é feita sem sovar e congelada por 12 horas.
Molho combina cachaça, pasta de tomate, creme de leite, e pode incluir bacon.
O chef Guga Rocha visitou um renomado restaurante em São Paulo, onde a chef Beatriz Limoni demonstrou como preparar um nhoque à la cachaça especial. A receita adapta ingredientes tradicionais italianos, substituindo a batata por ricota e a vodca por cachaça no molho, destacando sabores brasileiros.
A preparação começa com ricota úmida e delicada, temperada com queijo ralado, limão e farinha de trigo. A massa é formada sem sovar para garantir leveza e então congelada por 12 horas.
Para o molho, uma base de cachaça, pasta de tomate e creme de leite é enriquecida com cebola roxa e embutido italiano, podendo ser adaptada com bacon. Após cozinhar o nhoque, tudo é misturado para criar um prato suave e levemente picante.
Beatriz compartilhou que a simplicidade deste prato reflete a sofisticação da cozinha italiana. Sua experiência em Nova York influenciou sua abordagem culinária, fundindo técnicas internacionais com influências locais.
