Chia com limão: mito da desintoxicação intestinal é esclarecido Nutróloga explica que mistura não realiza um detox como é divulgado pelas redes sociais Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/03/2025 - 12h25 (Atualizado em 27/03/2025 - 12h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nutróloga explica se mistura de chia com limão consegue desintoxicar o intestino

A mistura de chia com água e limão ganhou destaque nas redes sociais como uma suposta solução para desintoxicar o intestino, sendo chamada de “ducha interna”. No entanto, a nutróloga Patrícia Cavalcante esclarece que essa combinação não realiza um detox intestinal. A chia é uma semente rica em nutrientes e fibras, recomendada para todas as idades como parte de uma alimentação funcional.

Ela possui vitaminas, minerais e ômega 3. Ao ser hidratada, forma um gel que aumenta a sensação de saciedade. Para consumir corretamente, duas colheres de sopa devem ser hidratadas por cerca de 30 minutos antes de adicionar limão espremido. Caso não seja hidratada previamente, deve-se ingerir bastante água para formar o gel no organismo.

Embora a chia possa melhorar a frequência de evacuações e a consistência das fezes, ela não promove um detox intestinal. O corpo naturalmente elimina toxinas através do fígado e rins. Pessoas em tratamento com anticoagulantes ou hipertensão devem consumir chia com moderação inicial para evitar reações adversas.

Assista em vídeo - Nutróloga explica se mistura de chia com limão consegue desintoxicar o intestino

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!