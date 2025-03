Corpo de jovem desaparecida é encontrado em Belo Horizonte (MG) Maria Clara sumiu após ir cobrar dívida; dois suspeitos estão presos Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 12h15 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h15 ) twitter

Corpo de jovem que desapareceu após sair de casa para cobrar dívida é encontrado

O corpo de Maria Clara, de 21 anos, foi encontrado enterrado em uma casa em Belo Horizonte (MG). Ela estava desaparecida desde domingo (9), quando saiu do trabalho para cobrar uma dívida de R$ 400 na casa de Thiago Sampaio, seu ex-colega de trabalho. A polícia encontrou o corpo no quintal após perceber um odor estranho e vestígios no local.

Thiago Sampaio e outra pessoa foram presos em conexão com o caso. A Polícia Civil já ouviu 11 pessoas para investigar se a dívida foi realmente o motivo do crime brutal.

