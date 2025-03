Corpo de jovem que desapareceu após sair de casa para cobrar dívida é encontrado Hoje em Dia|Do canal Hoje em Dia no YouTube 13/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O corpo de Maria Clara, de 21 anos, foi encontrado enterrado em uma casa em Belo Horizonte (MG). Desaparecida desde domingo (9), ela saiu do trabalho para cobrar uma dívida de R$ 400 na casa de Thiago Sampaio, ex-colega de trabalho da jovem. Depois disso, Maria desapareceu. A polícia foi até o local e encontrou o corpo da mulher enterrado no quintal. Thiago e outra pessoa foram presas. A Polícia Civil já ouviu 11 pessoas e investiga se a dívida foi o motivo do crime.

Inscreva-se no canal Hoje em Dia: http://r7.com/DUqw

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Site oficial: https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia

‌



https://www.instagram.com/hojeemdia/

https://twitter.com/hojeemdia

‌



https://www.threads.net/@hojeemdia

https://www.tiktok.com/@hojeemdiaoficial

‌



https://www.facebook.com/ProgramaHojeEmDia/

#HojeEmDia