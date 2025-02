Criminosos assaltam motorista de aplicativo que passava por praça de pedágio em SP Hoje em Dia|Do canal Hoje em Dia no YouTube 27/02/2025 - 14h15 (Atualizado em 28/02/2025 - 12h24 ) twitter

Um motorista de aplicativo foi assaltado enquanto fazia o pagamento do pedágio em uma praça localizada em Diadema, Grande São Paulo, na Rodovia dos Imigrantes. A ação criminosa, que durou cerca de um minuto, foi registrada por câmeras de segurança. Dois homens abordaram o motorista e levaram seus pertences. A passageira desceu do veículo pela porta de trás e escondeu seu celular na cintura para protegê-lo. Os criminosos fugiram com o carro, abandonando-o alguns quilômetros à frente.

