Criminosos em Campos dos Goytacazes (RJ) forçam mulher a tirar a blusa durante assalto Bandidos abordaram seis pessoas, roubaram casal e intimidaram mulher no Rio de Janeiro Hoje em Dia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/03/2025 - 12h28 (Atualizado em 27/03/2025 - 12h28 )

Mulher é obrigada a tirar a blusa durante assalto para provar que não tinha objetos de valor

Em Campos dos Goytacazes, no norte do Rio de Janeiro, um arrastão causou pânico quando uma mulher foi obrigada a levantar a blusa para provar que não carregava objetos de valor. O incidente ocorreu em uma rua no parque Leopoldino, onde seis pessoas estavam presentes durante a ação criminosa.

Os assaltantes, um em uma motocicleta e outro a pé, ambos usando capacetes, abordaram as vítimas. Três pessoas conseguiram evitar o confronto desviando para outras ruas, enquanto as outras três não tiveram a mesma sorte.

Um casal que estava em uma bicicleta teve seus pertences levados pelo criminoso que estava a pé. A mulher que tentou se afastar rapidamente foi parada pelo assaltante na moto e obrigada a levantar a blusa como forma de demonstrar que não carregava itens de valor.

A Polícia Civil está investigando o caso e busca pistas para identificar e capturar os responsáveis pelo crime. As diligências continuam para garantir a segurança dos moradores da região.

Assista em vídeo - Mulher é obrigada a tirar a blusa durante assalto para provar que não tinha objetos de valor

