Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quarta-feira (12)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quarta (12): Letícia Spiller assume namoro com português após flagra no Carnaval. Thiaguinho celebra 42 anos com viagem para a África ao lado de Carol Peixinho. E ainda: Graciele Lacerda comemora 2 meses de vida de Clara, filha dela e Zezé Di Camargo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!