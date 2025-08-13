Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quarta-feira (13)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quarta (13): Ex-jogador Raí passa por cirurgia no quadril e recebe o carinho das três filhas no hospital. João Gomes faz cirurgia para corrigir problema no freio da língua. E ainda: Ivete Sangalo grava novo projeto com convidados famosos e filhos participam do momento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!