Hoje em dia

Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quarta-feira (13)

Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos

Diário das Celebridades|Do R7

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quarta (13): Ex-jogador Raí passa por cirurgia no quadril e recebe o carinho das três filhas no hospital. João Gomes faz cirurgia para corrigir problema no freio da língua. E ainda: Ivete Sangalo grava novo projeto com convidados famosos e filhos participam do momento.

