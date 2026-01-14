Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quarta-feira (14)
Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos
Veja no quadro Diário das Celebridades desta quarta (14): Cantor Julio Iglesias é acusado de assédio sexual por duas ex-funcionárias dele. Renato Aragão completa 91 anos e ganha homenagem da filha, a atriz Lívian Aragão. E ainda: Camila Queiroz e Klebber Toledo comemoram primeiro mês de vida da pequena Clara.
Gracyanne Barbosa assume namoro com empresário e publica primeira foto; saiba quem é
Os dois vêm sendo vistos juntos e, inclusive, passaram o réveillon em Trancoso (BA)
Saiba por que Leonardo DiCaprio e Selena Gomez foram barrados no Globo de Ouro
Ator e a cantora foram ao banheiro no meio da premiação e só puderam retornar no intervalo seguinte
Harry Styles pode fazer show no Brasil em 2026 após cartaz na Vila Madalena (SP)
"Haroldinho" fixou pôsteres em vários países, como o Brasil, com a mensagem de que está sempre junto com os fãs
Shawn Mendes e Bruna Marquezine são seguidos de perto por paparazzi nos EUA
Cantor adora andar descalço e foi flagrado desse jeito em Los Angeles enquanto caminhava com a atriz
Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (13)
Luan Pereira vai ao cinema pela primeira vez e escolhe 'A Empregada'
Cantor revelou que nunca tinha assistido a um filme nas famosas telonas
Zé Felipe pega os fãs de surpresa e anuncia fim do namoro com Ana Castela
Cantor fez o pronunciamento na noite de segunda (29) em suas redes sociais: “Desejo a ela toda felicidade do mundo”
Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta terça-feira (30)
Shawn Mendes e Bruna Marquezine são vistos desembarcando juntos em Maceió (AL)
Suposto casal deve curtir a virada do ano em hospedagens de alto padrão
Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta segunda-feira (29)
Kirsten Dunst rasga elogios a Wagner Moura no filme ‘O Agente Secreto’
Atriz norte-americana trabalhou com o ator em 2024, no longa-metragem ‘Guerra Civil’, e declarou torcida ao brasileiro no Globo de Ouro 2026
Jason Derulo é 'cancelado' por levar jacaré de R$ 3 milhões em festa
Cantor passeou com o réptil albino no colo e foi duramente criticado nas redes sociais
Após 'sim' da sogra, Bradley Cooper pede Gigi Hadid em casamento
Ator e a modelo estão juntos desde 2023 e têm filhas de outros relacionamentos
Vini Jr. compra cobertura em prédio de R$ 5 bilhões em Dubai
Jogador adquiriu o 18º andar de um dos maiores prédios do mundo, que tem 560 metros de altura