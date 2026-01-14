Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quarta-feira (14)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quarta (14): Cantor Julio Iglesias é acusado de assédio sexual por duas ex-funcionárias dele. Renato Aragão completa 91 anos e ganha homenagem da filha, a atriz Lívian Aragão. E ainda: Camila Queiroz e Klebber Toledo comemoram primeiro mês de vida da pequena Clara.



