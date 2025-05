Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quarta-feira (14)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quarta (14): Marrone tem alta hospitalar e se recupera em casa de queda durante show. Lexa se solidariza com a apresentadora Tati Machado pela perda do bebê no fim da gestação. E ainda: Luana Piovani critica a participação da apresentadora Virginia Fonseca na CPI das Bets.



