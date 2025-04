Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quarta-feira (16)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quarta (16): Lexa se emociona ao mostrar a música sobre a filha que morreu após nascer prematura. Jakelyne Oliveira e Mariano se casam em fazenda com a presença de familiares e amigos famosos. E ainda: Sorocaba canta na roda gigante em show de aniversário de Botucatu (SP).



