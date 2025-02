Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quarta-feira (19)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quarta (19): Após sofrer acidente em show, Pedro Sampaio revela que cirurgia no joelho foi um sucesso. Luan Pereira desabafa sobre nova crise de ansiedade. E ainda: Ex-ginastas Daiane dos Santos e Lais Souza se reencontram e passam alguns dias juntas.



