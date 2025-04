Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quarta-feira (2)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quarta (2): Carol Ribeiro revela que tem esclerose múltipla e diz ter pensado que era menopausa. Naiara Azevedo revela que recebeu o diagnóstico de menopausa precoce com 28 anos. E ainda: Ludmilla mostra como estão as obras na mansão que está construindo no Rio.



