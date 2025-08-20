Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Hoje em dia

Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quarta-feira (20)

Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos

Diário das Celebridades|Do R7

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quarta (20): Gustavo Mioto diz que vai restringir o uso dos celulares nos shows da nova turnê. Ludmilla anuncia parceria com a cantora americana Victoria Monét. E ainda: Naomi Campbell treina em São Paulo com personal trainer brasileiro.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • hoje-em-dia
  • keila-jimenez
  • diario-das-celebridades

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.