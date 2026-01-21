Logo R7.com
Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quarta-feira (21)

Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos

Diário das Celebridades|Do R7

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quarta (21): Sertaneja Ana Castela capota uma moto aquática durante passeio radical no litoral catarinense. Cantora Mari Fernandez perde 30 quilos e passa por uma transformação corporal. E ainda: Andressa Suita, esposa de Gusttavo Lima, celebra 38 anos com look e bolo dourados.

