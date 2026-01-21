Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quarta-feira (21)
Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos
Veja no quadro Diário das Celebridades desta quarta (21): Sertaneja Ana Castela capota uma moto aquática durante passeio radical no litoral catarinense. Cantora Mari Fernandez perde 30 quilos e passa por uma transformação corporal. E ainda: Andressa Suita, esposa de Gusttavo Lima, celebra 38 anos com look e bolo dourados.
Últimas
Ana Castela cai de jet-ski durante férias em Balneário Camboriú (SC)
Boiadeira brincou com a situação nas redes sociais, e ninguém saiu ferido
Fernanda Lima revela dica de beleza e diz que parou de usar desodorante
Apresentadora trocou os compostos prontos por sabonete de enxofre nas axilas
Ítalo Ferreira autografa prancha no meio do mar enquanto surfava
O campeão olímpico curtia suas férias quando foi surpreendido por um fã após ‘pegar uma onda’
A fila andou? Iza recebe comentário apaixonado de ator em foto na web
Após flagra de mãos dadas com João Vitor Silva no réveillon, os rumores de um affair entre eles aumentaram
Ana Castela comemora ao ver paparazzo atrás dela em shopping no RJ
Boiadeira passeou pelo local antes de fazer show na cidade; depois, ainda encontrou Larissa Manoela nos bastidores
Daniel Cady se isola em sítio na Bahia e adota vida simples após separação
Longe dos holofotes, ele está dedicado à natureza e ao estilo de vida mais leve
Luan Pereira passa mal e precisa interromper show no litoral paulista
Harry Styles volta à ativa em 6 de março após 'dois anos sem fazer nada'
Cantor britânico anunciou o seu novo álbum na última quinta-feira (15) em publicação nas redes sociais
Oprah Winfrey revela que ganhou nove quilos após parar de usar canetas emagrecedoras
Antes, a apresentadora havia perdido 23 quilos durante um ano de tratamento
Naldo Benny revela dieta que o fez perder 20 quilos para o Carnaval
Cantor disse que toma seis litros de água por dia, além de eliminar doces e reduzir o consumo de massas e carne vermelha
Léo Santana diz que está com os mesmos sintomas da esposa, grávida do segundo filho
Lore Improta revelou que o cantor tem sentido muito sono, fome, enjoo e até queda de pressão
Hugh Jackman pede amante em casamento após terminar relação de 27 anos
Intérprete do Wolverine se separou de Deborra-Lee Furness depois de se apaixonar por Sutton Foster durante musical da Broadway