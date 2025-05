Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quarta-feira (21)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quarta (21): Latino e um de seus dez filhos trocam acusações nas redes sociais. Angelina, filha do cantor Zé Neto, comemora 5 anos em festa com tema da boneca Barbie. E ainda: Fernando Fernandes anda pela 1ª vez após 14 anos em cadeira de rodas.



