Veja no quadro Diário das Celebridades desta quarta (22): Grávida de 6 meses, Lexa está internada na UTI de um hospital em São Paulo. Xuxa Meneghel segue internada em um hospital após passar por cirurgia no joelho. E ainda: Serginho Herval do ‘Roupa Nova’ passa por cirurgia após acidente doméstico.