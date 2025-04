Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quarta-feira (23)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quarta (23): Justiça determina indenização de R$ 55 mil para Henri Castelli por agressão sofrida em 2022. Ladrões invadem casa da filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom. E ainda: Luan Pereira leva tombaço durante apresentação em rodeio no interior paulista.



