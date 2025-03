Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quarta-feira (26)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quarta (26): Viviane Araújo comemora os 50 anos e fala sobre o etarismo. Wanessa Camargo comemora o terceiro mesversário da irmã Clara, filha de Zezé e Gracielle Lacerda. E ainda: Yanna Lavigne e Bruno Gissoni dividem com os seguidores fotos de viagem à Amazônia.



