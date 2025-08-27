Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quarta-feira (27)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quarta (27): Luiza Brunet quer indenização de R$ 1 milhão do ex-companheiro pelas agressões que sofreu dele. Val Marchiori revela diagnóstico de câncer de mama e faz alerta para as mulheres. E ainda: Bárbara Evans leva susto ao descobrir que a filha sofreu um acidente doméstico.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!