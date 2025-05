Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quarta-feira (28)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quarta (28): Influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe anunciam o fim do casamento. Giovanna Lancellotti vai se casar em duas cerimônias no Rio e em SP. E ainda: Yudi Tamashiro enfrenta batalha milionária por causa de contrato quando tinha 18 anos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!