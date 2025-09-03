Logo R7.com
Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quarta-feira (3)

Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos

Diário das Celebridades|Do R7

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quarta (3): Rafa Brites revela ter sido perseguida em hotel nos EUA e faz alerta para as mulheres. Gabriel Medina dá aulas de surfe para a nova namorada, a influenciadora Isabella Arantes. E ainda: Tico Santa Cruz, cantor do grupo Detonautas, vence prova de natação em mar aberto no RJ.

