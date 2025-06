Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quarta-feira (4)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quarta (4): Chico Buarque se recupera de cirurgia na cabeça e deve ter alta médica esta semana. Rafa Kalimann e Nattanzinho anunciam que estão esperando o primeiro filho do casal. E ainda: Wesley Safadão tira o dente de leite do filho amarrando uma linha e puxando.



