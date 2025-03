Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quarta-feira (5)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quarta (5): Christiane Torloni diz que foi assaltada quando andava de bicicleta na zona sul do Rio. Tony Salles pede desculpa para Daniela Mercury após polêmica em cima de trio elétrico. E ainda: Xand Avião toma banho de caminhão-pipa para se refrescar em apresentação no Maranhão.



