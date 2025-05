Veja no quadro Diário das Celebridades desta quarta (7): Leandro Hassum faz declaração para a esposa aniversariante. Gusttavo Lima vai gravar música em espanhol com o cantor Eros Ramazzotti. E ainda: Lauana Prado e Nando Reis fazem dueto em nova música da cantora.



