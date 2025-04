Veja no quadro Diário das Celebridades desta quarta (9): Giovanna Ewbank fala sobre mulher desconhecida que invadiu a casa dela. Carla Prata conta como lida com doença autoimune que causa fraqueza muscular. E ainda: Emicida e Fióti pausam disputa judicial para tentar acordo.



