Veja no quadro Diário das Celebridades desta quinta (1º): Em tratamento contra um câncer, Tony Bellotto recebe alta hospitalar após cirurgia. Nando Reis comemora 9 anos de sobriedade. E ainda: Cantor Pablo pede expulsão de fã que jogou bebida e objetos no palco.



