Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quinta-feira (10)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quinta (10): Ary Mirelle, grávida do segundo filho do cantor João Gomes, faz ensaio de fotos com o primogênito. Lua, filha de Viih Tube e Eliezer, faz 2 anos e ganha festão da Barbie. E ainda: Sorocaba e Biah Rodrigues mostram comemoração do nono mês de vida dos gêmeos Angelina e Zion.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!