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Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quinta-feira (10)

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Diário das Celebridades|Do R7

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Veja no quadro Diário das Celebridades desta quinta (10): Atriz Camila Queiroz impressiona os fãs com vídeo de treinamento de boxe. Pesquisa indica quais são as três personalidades mais influentes do Brasil. E ainda: Sertanejos Jorge & Mateus anunciam volta aos palcos e agitam os fãs da dupla.

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