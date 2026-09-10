Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quinta-feira (10)
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Veja no quadro Diário das Celebridades desta quinta (10): Atriz Camila Queiroz impressiona os fãs com vídeo de treinamento de boxe. Pesquisa indica quais são as três personalidades mais influentes do Brasil. E ainda: Sertanejos Jorge & Mateus anunciam volta aos palcos e agitam os fãs da dupla.
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