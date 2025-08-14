Logo R7.com
Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quinta-feira (14)

Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos

Diário das Celebridades|Do R7

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quinta (14): Virginia Fonseca e Zé Felipe comemoram mesversário do filho caçula. Taís Araujo e Lázaro Ramos recebem visita da viúva de Nelson Mandela, Graça Simbine. E ainda: Influenciador Luva de Pedreiro recebe alta após ser internado em hospital na Paraíba.

