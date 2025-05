Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quinta-feira (15)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quinta (15): Milton Nascimento faz ‘viagem dos sonhos’ pelos EUA na companhia do filho. Duda Reis revela motivo da cirurgia corretiva nas mamas que deseja fazer. E ainda: Alok visita obras do Hospital do Câncer de Goiânia (GO) que recebeu doação dele de R$ 1 milhão.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!