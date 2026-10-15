Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quinta-feira (15)
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Veja no quadro Diário das Celebridades desta quinta (15): Michel Teló se declara para Thais Fersoza no aniversário de 12 anos do casal. Cantora Manu Bahtidão anuncia fim de casamento de 11 anos com empresário. E ainda: Atriz Camila Pitanga revela data de casamento com o professor de filosofia Patrick Pessoa.
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