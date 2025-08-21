Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quinta-feira (21)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quinta (21): Caco Ciocler anuncia que se graduou em biologia e revela que está encantado com a nova carreira. Gabi Luthai e Teo Teló descobrem em chá revelação que serão pais de mais um menino. E ainda: Filho do ex-jogador Diego Ribas viraliza na internet cantando sucesso de Michael Jackson.



