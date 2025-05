Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quinta-feira (22)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quinta (22): Keila Jimenez entrevista Leonardo antes do show de gravação do novo DVD dele, em SP. Carol Celico comemora aniversário de 1 ano do filho Rafael com o tema ‘rancho’. E ainda: Jojo Todynho desiste de adotar menino angolano porque ‘seria difícil separar ele da família.



