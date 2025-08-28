Logo R7.com
Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quinta-feira (28)

Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos

Diário das Celebridades|Do R7

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quinta (28): Fausto Silva recebe alta depois de passar três meses internado. Wanessa Camargo nega ter sido agredida por Dado Dolabella durante confusão com Luan Pereira. E ainda: Ary Mirelle, mulher do cantor João Gomes, desabafa sobre a reta final da gestação.

