Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Hoje em dia

Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quinta-feira (3)

Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos

Diário das Celebridades|Do R7

  • Google News

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quinta (3): Camila Queiroz e Klebber Toledo recebem visita de Ary Fontoura, que aproximou o casal. Nasce Ravi, sexto filho do sertanejo Léo Magalhães e da influenciadora Josi Neves. E ainda: Luana Piovani critica Pedro Scooby por piolhos e surfista rebate farpas.

No RecordPlus, tem mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • hoje-em-dia
  • keila-jimenez
  • diario-das-celebridades

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.