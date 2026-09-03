Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quinta-feira (3)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quinta (3): Camila Queiroz e Klebber Toledo recebem visita de Ary Fontoura, que aproximou o casal. Nasce Ravi, sexto filho do sertanejo Léo Magalhães e da influenciadora Josi Neves. E ainda: Luana Piovani critica Pedro Scooby por piolhos e surfista rebate farpas.



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