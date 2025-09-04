Logo R7.com
Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quinta-feira (4)

Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos

Diário das Celebridades|Do R7

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quinta (4): Virginia Fonseca e Vini Jr. são vistos em iate na Espanha e crescem os boatos de romance. Influenciadora Gkay se prepara para fazer bonito como musa no próximo Carnaval. E ainda: Tributo à Legião Urbana terá renda revertia ao tratamento de saúde do baixista Mingau. 


