Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quinta-feira (4)
Veja no quadro Diário das Celebridades desta quinta (4): Virginia Fonseca e Vini Jr. são vistos em iate na Espanha e crescem os boatos de romance. Influenciadora Gkay se prepara para fazer bonito como musa no próximo Carnaval. E ainda: Tributo à Legião Urbana terá renda revertia ao tratamento de saúde do baixista Mingau.
