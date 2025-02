Veja no quadro Diário das Celebridades desta quinta (6): Nasce o primeiro filho de Gisele Bundchen e Joaquim Valente. Ana Castela aceita o desafio divertido do ‘Ski na Lama’ com influenciador no Paraguai. E ainda: Nattanzinho e a namorada promovem uma ‘Casa ao Tesouro’ de R$ 20 mil para a família.