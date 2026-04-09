Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Hoje em dia

Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quinta-feira (9)

Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos

Diário das Celebridades|Do R7

  • Google News

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quinta (9): Conselho tutelar investiga faltas escolares de uma das filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Modelo Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg com tratamento contra o lipedema. E ainda: Lore Improta revela desconforto na reta final da gravidez e diz ter engordado 11,5 kg.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • keila-jimenez
  • hoje-em-dia
  • diario-das-celebridades

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.