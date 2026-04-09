Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta quinta-feira (9)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta quinta (9): Conselho tutelar investiga faltas escolares de uma das filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Modelo Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg com tratamento contra o lipedema. E ainda: Lore Improta revela desconforto na reta final da gravidez e diz ter engordado 11,5 kg.



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