Veja no quadro Diário das Celebridades desta segunda-feira (11): Filha de Neymar e Bruna Biancardi comemora primeiro ano de vida com festão na mansão do jogador no Rio. Léo Santana encontra fã autista que saiu do Espírito Santo para encontrá-lo em Salvador. E ainda: Júnior Lima faz homenagem emocionante para Xororó.