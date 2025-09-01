Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta segunda-feira (1º)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta segunda (1º): Leo Santana diverte os fãs com vídeo inusitado em viagem à Itália com a esposa, Lore Improta. Vídeo em que filha de Neymar diz que o pai tem piolho encanta os seguidores do craque. E ainda: Mumuzinho faz declaração apaixonada para a esposa no aniversário de casamento.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!