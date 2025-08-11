Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta segunda-feira (11)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta segunda-feira (11): O apresentador Fausto Silva está se recuperando de transplantes de rim e fígado. No Dia dos Pais, ele recebeu a visita dos filhos, mas sua esposa, Luciana, não pôde visitá-lo devido a uma gripe. Em Goiânia, o cantor Leonardo se emocionou ao se apresentar ao lado de seus filhos, enquanto Henrique, da dupla com Juliano, proporcionou um momento divertido ao montar seu filho, Miguel, de 4 anos, em um cabrito. E ainda: Tom Cavalcante celebrou o nascimento da neta Antonella, em homenagem ao seu verdadeiro nome, João Antônio Cavalcante.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!