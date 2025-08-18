Logo R7.com
Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta segunda-feira (18)

Fique por dentro das últimas notícias do mundo dos famosos

Diário das Celebridades|Do R7

Veja no quadro Diário das Celebridades desta segunda (18): Neta do apresentador Raul Gil revela que foi impedida de falar sobre o avô. Saiba tudo o que rolou no aniversário de 30 anos de Bruna Marquezine na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. E ainda: Nattan comemora aniversário ao lado de Rafa Kalimann nos EUA.

