Assista à íntegra do Diário das Celebridades desta segunda-feira (21)

Veja no quadro Diário das Celebridades desta segunda (21): Cantor Ferrugem e equipe sofrem acidente de ônibus na volta de um show do RS. Chico Buarque compartilha vídeo cantando com a irmã Cristina, que morreu no último domingo (20) aos 74 anos. E ainda: Zeca Pagodinho distribui ovos de chocolate para crianças carentes em Xérem-RJ.



